Тихоокеанское
информационное агентство
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Жительница Южно-Сахалинска ответит в суде за покупку наркотиков
14:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцу грозит до двух лет заключения за то, что вновь сел за руль пьяным

Сахалинцу грозит до двух лет заключения за то, что вновь сел за руль пьяным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении автомобилиста, который повторно управлял машиной в состоянии опьянения. Прокуратура утвердила обвинительное постановление и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине вменяется совершение преступления, квалифицируемого по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения для тех, кто уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Расследование этого дела проводилось отделом дознания УМВД России «Южно-Сахалинск». На всех этапах следствия ход процессуальных действий контролировала прокуратура, осуществляя надзорное сопровождение.

В ходе разбирательства были установлены фактические обстоятельства произошедшего. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, в апреле 2026 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, вновь решил сесть за руль собственного транспортного средства. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая запрещает управление машиной нетрезвыми водителями. Нарушитель выехал на своем автомобиле на улицы областного центра, однако его поездка была прервана сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ УМВД России по Сахалинской области, которые остановили транспортное средство.

В рамках уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Прокуроры, изучив все собранные по делу доказательства вместе с обвинительным постановлением, пришли к выводу, что их совокупность является достаточной для передачи дела в суд. Квалификация действий фигуранта была признана верной и соответствующей предъявленному обвинению.

В настоящее время уголовное дело уже направлено в Южно-Сахалинский городской суд, где будет рассмотрено по существу. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, в случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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