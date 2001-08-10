Сахалинцу грозит до двух лет заключения за то, что вновь сел за руль пьяным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении автомобилиста, который повторно управлял машиной в состоянии опьянения. Прокуратура утвердила обвинительное постановление и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.
Мужчине вменяется совершение преступления, квалифицируемого по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения для тех, кто уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.
Расследование этого дела проводилось отделом дознания УМВД России «Южно-Сахалинск». На всех этапах следствия ход процессуальных действий контролировала прокуратура, осуществляя надзорное сопровождение.
В ходе разбирательства были установлены фактические обстоятельства произошедшего. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, в апреле 2026 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, вновь решил сесть за руль собственного транспортного средства. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая запрещает управление машиной нетрезвыми водителями. Нарушитель выехал на своем автомобиле на улицы областного центра, однако его поездка была прервана сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ УМВД России по Сахалинской области, которые остановили транспортное средство.
В рамках уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Прокуроры, изучив все собранные по делу доказательства вместе с обвинительным постановлением, пришли к выводу, что их совокупность является достаточной для передачи дела в суд. Квалификация действий фигуранта была признана верной и соответствующей предъявленному обвинению.
В настоящее время уголовное дело уже направлено в Южно-Сахалинский городской суд, где будет рассмотрено по существу. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, в случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:36 Вчера Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
15:20 19 Июня Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор
- 22:39 19 Июня «Роснефть» увеличила добычу на «Сахалине‑1» после ухода прежнего оператора
09:04 19 Июня На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 10:49 Вчера Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
- 08:58 22 Июня Сахалинские школьники искали скрытые смыслы в сказках
- 09:59 19 Июня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
- 10:16 18 Июня Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?