Сахалинцу грозит до двух лет заключения за то, что вновь сел за руль пьяным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении автомобилиста, который повторно управлял машиной в состоянии опьянения. Прокуратура утвердила обвинительное постановление и направила материалы в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине вменяется совершение преступления, квалифицируемого по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения для тех, кто уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Расследование этого дела проводилось отделом дознания УМВД России «Южно-Сахалинск». На всех этапах следствия ход процессуальных действий контролировала прокуратура, осуществляя надзорное сопровождение.

В ходе разбирательства были установлены фактические обстоятельства произошедшего. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, в апреле 2026 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, вновь решил сесть за руль собственного транспортного средства. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая запрещает управление машиной нетрезвыми водителями. Нарушитель выехал на своем автомобиле на улицы областного центра, однако его поездка была прервана сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ УМВД России по Сахалинской области, которые остановили транспортное средство.

В рамках уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Прокуроры, изучив все собранные по делу доказательства вместе с обвинительным постановлением, пришли к выводу, что их совокупность является достаточной для передачи дела в суд. Квалификация действий фигуранта была признана верной и соответствующей предъявленному обвинению.

В настоящее время уголовное дело уже направлено в Южно-Сахалинский городской суд, где будет рассмотрено по существу. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, в случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.