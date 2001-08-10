Сахалинцы заказали мефедрон через интернет и попались
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области сотрудники наркоконтроля задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте запрещённых веществ. Фигурантами дела стали житель Южно-Сахалинска и гражданин из Долинского района, которые приобрели наркотик через интернет-магазин.
Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской полиции, оперативники получили информацию о том, что двое местных жителей могут причастны к хранению наркотических средств. В ходе розыскных мероприятий был проведён досмотр автомобиля, в котором находился подозреваемый 1990 года рождения.
В салоне транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли порошкообразную смесь. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит в своём составе наркотическое средство мефедрон общей массой 2,01 грамма.
В ходе следствия установлено, что мужчины нашли в сети интернет подпольную торговую площадку по продаже запрещённых веществ. Они перешли по указанной ссылке, произвели оплату товара, после чего прибыли к координатам тайника-закладки и забрали свёрток. Однако по пути домой их автомобиль был остановлен сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, которые и изъяли запрещённое содержимое.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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