Сахалинцы заказали мефедрон через интернет и попались

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области сотрудники наркоконтроля задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте запрещённых веществ. Фигурантами дела стали житель Южно-Сахалинска и гражданин из Долинского района, которые приобрели наркотик через интернет-магазин.

Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской полиции, оперативники получили информацию о том, что двое местных жителей могут причастны к хранению наркотических средств. В ходе розыскных мероприятий был проведён досмотр автомобиля, в котором находился подозреваемый 1990 года рождения.

В салоне транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли порошкообразную смесь. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит в своём составе наркотическое средство мефедрон общей массой 2,01 грамма.

В ходе следствия установлено, что мужчины нашли в сети интернет подпольную торговую площадку по продаже запрещённых веществ. Они перешли по указанной ссылке, произвели оплату товара, после чего прибыли к координатам тайника-закладки и забрали свёрток. Однако по пути домой их автомобиль был остановлен сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, которые и изъяли запрещённое содержимое.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.