Сахалинец нашел оставленный гостем телефон и оставил его себе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в хищении мобильного телефона. Фигуранту грозит наказание за то, что он не вернул владельцу найденную в своей квартире дорогую вещь.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, обвиняемым является 36-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. По версии следствия, инцидент произошёл в декабре прошлого года. Подозреваемый распивал спиртные напитки у себя дома вместе со сожительницей. Позже к ним присоединился знакомый хозяина квартиры, с которым у заявителя в ходе застолья возник конфликт.
На следующий день, когда обвиняемый наводил порядок в комнате, он обнаружил на полу мобильный телефон, оставленный гостем. Мужчина не стал уведомлять знакомого о находке и не предпринял попыток вернуть устройство владельцу. Вместо этого он решил оставить смартфон себе для личного использования. Стоимость похищенного телефона оценена в 43 тысячи рублей, что для потерпевшего является значительным ущербом.
Действия фигуранта квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ как кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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