В Южно-Сахалинске автомобиль сбил двух самокатчиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и двух электросамокатов. В результате инцидента пострадали оба водителя средств индивидуальной мобильности.
Авария случилась вечером 22 июня 2026 года. Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, ДТП зафиксировано в 21 час 50 минут на регулируемом перекрёстке улицы Чехова и проспекта Победы.
Согласно предварительной информации, за рулём автомобиля «Toyota Noah» находился 22-летний водитель. Он двигался в южном направлении и, как установили инспекторы, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на перекрёстке находились двое водителей электросамокатов, которые, в свою очередь, также пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили оба водителя электросамокатов. Их возраст – 21 год..
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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