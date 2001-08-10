В Южно-Сахалинске автомобиль сбил двух самокатчиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и двух электросамокатов. В результате инцидента пострадали оба водителя средств индивидуальной мобильности.

Авария случилась вечером 22 июня 2026 года. Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, ДТП зафиксировано в 21 час 50 минут на регулируемом перекрёстке улицы Чехова и проспекта Победы.

Согласно предварительной информации, за рулём автомобиля «Toyota Noah» находился 22-летний водитель. Он двигался в южном направлении и, как установили инспекторы, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на перекрёстке находились двое водителей электросамокатов, которые, в свою очередь, также пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили оба водителя электросамокатов. Их возраст – 21 год..

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.