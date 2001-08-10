В Южно-Сахалинске внедорожник врезался в стоящую Subaru

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир.

Авария случилась днём 22 июня 2026 года. Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, инцидент зафиксирован в 12 часов 55 минут в районе дома № 177 А по улице Железнодорожной.

Согласно предварительной информации, за рулём автомобиля «Toyota Land Cruiser» находился 65-летний водитель. Он двигался в северном направлении и совершил наезд на стоящее транспортное средство. Вторым участником ДТП стал автомобиль «Subaru Impreza».

В результате удара телесные повреждения получила 8-летняя пассажирка автомобиля «Subaru Impreza». Сведения о степени тяжести травм в предоставленной информации отсутствуют.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.