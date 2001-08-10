Полиция ликвидировала домашнюю нарколабораторию в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидировали домашнюю нарколабораторию в Южно-Сахалинске. Оперативники получили информацию о том, что 49-летний местный житель выращивает наркосодержащие растения рода Конопля и хранит по месту проживания гашишное масло, как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
При обыске в частном доме подозреваемого полицейские обнаружили тщательно оборудованную мини-теплицу. Мужчина использовал специализированные лампы и гроу-боксы, чтобы культивировать наркорастения. Оперативники изъяли 18 выращенных кустов конопли.
Кроме того, в доме хранилось готовое наркотическое средство. Полиция изъяла 28,70 грамма масла каннабиса (гашишного масла), которое фигурант расфасовал в четыре медицинских шприца и восемь полимерных свёртков. Мужчина кустарным способом изготовил наркотик из собственных растений для личного употребления. При задержании и личном досмотре у него также нашли папиросу с наркотическим средством, смешанным с табаком.
Следственный отдел УМВД России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
