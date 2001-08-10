Сын украл золотые украшения у матери в Корсаковском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Корсаковский» раскрыли кражу золотых украшений у 58-летней жительницы села Третья Падь. Заявительница сообщила полиции, что неизвестный похитил из её квартиры драгоценности, причинив ущерб в 165 тысяч рублей, как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинской полиции.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 37-летний сын пострадавшей женщины. Мужчина срочно нуждался в деньгах и знал, что мать хранит золотые украшения в шкатулке. Пока хозяйки не было дома, злоумышленник забрал драгоценности и продал их в ломбард. Вырученные средства фигурант потратил по своему усмотрению.

Полиция возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершённая со значительным ущербом гражданину. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовили на основе предварительных данных.