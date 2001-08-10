14:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В детском саду Южно-Сахалинска воспитатель схватила девочку за ногу и протащила по ковру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники следственных органов проводят проверку по факту инцидента в дошкольном учреждении, где, по имеющимся данным, работница ненадлежащим образом обращалась с ребёнком. Речь идёт о возможном нарушении установленных норм воспитания.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении Следственного комитета России по Сахалинской области, событие произошло в феврале 2026 года. В одном из детских садов, расположенных в областном центре, воспитатель, находившаяся на своём рабочем месте, схватила одну из воспитанниц за ногу и протащила девочку по ковру.

По данному факту следственным отделом по городу Южно-Сахалинску организовано проведение доследственной проверки по статье 156 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям сотрудников дошкольного учреждения будет дана правовая оценка.

