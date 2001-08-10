Ранее судимый мужчина похитил деньги из кассы магазина в Корсакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции в Корсакове раскрыли кражу денег из магазинной кассы. Злоумышленник похитил 16,5 тысяч рублей и успел их потратить.

Как сообщили ТИА «Острова» сахалинской полиции, подозреваемым оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Мужчина зашел в один из магазинов по продаже дверей. Фигурант представился продавцу покупателем и попросил показать ему товар в торговом зале. Когда продавец отвлеклась, злоумышленник прошел за кассу и вытащил деньги из ящика. После этого мужчина поспешно скрылся с места преступления. Похищенные средства он потратил по своему усмотрению.

Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Сумма ущерба магазину составила 16500 рублей. Суд избрал фигуранту меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.