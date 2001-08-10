На Камчатке мужчина из мести убил алабая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Елизове смертельный удар получил девятилетний алабай по кличке Тайсон. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

Дело возбудили в отношении 47-летнего жителя Елизова.

По версии следствия, в начале мая он, думая, что девятилетний алабай Тайсон стал причиной гибели его домашнего питомца, прошёл на территорию частного дома и из мести нанёс Тайсону один смертельный удар колюще-режущим предметом в голову.

Ход и результаты расследования уголовного дела о жестоком обращении с животными контролирует Елизовская городская прокуратура.

