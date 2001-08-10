Свидетелей по делу Александра Кана заочно допрашивают во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Фрунзенском районном суде Владивостока продолжается рассмотрение уголовного дела Александра Кана. Процесс, стартовавший в начале февраля 2026 года, проходит в заочном режиме: подсудимый на заседаниях не присутствует в соответствии с частью 5 статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

В ходе заседаний, состоявшихся 18 и 19 мая под председательством судьи Евгения Маслакова, сторона обвинения продолжила представлять доказательства. Прокурор добился оглашения показаний ряда свидетелей. Для получения свидетельских показаний суд использовал систему видеоконференцсвязи, организованную при содействии Южно-Сахалинского городского суда.

Очередное заседание по делу назначено на 25 мая 2026 года.