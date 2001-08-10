В Южно-Сахалинске 50-летний водитель на BAIC столкнулся с Toyota Corolla Fielder
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 мая 2026 года в 17 часов 45 минут на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске столкнулись два автомобиля – 50-летний водитель за рулем BAIC не уступил дорогу встречной Toyota Corolla Fielder. В результате удара Toyota Corolla Fielder съехала в кювет, а 49-летняя пассажирка автомобиля BAIC получила травмы. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома №5 по улице Холмское шоссе.
50-летний водитель управлял автомобилем BAIC и двигался по улице Транзитной в восточном направлении – при повороте налево он не уступил дорогу встречному транспорту. Навстречу ему ехал 43-летний водитель на автомобиле Toyota Corolla Fielder – именно с ним и столкнулся нарушитель.
После столкновения Toyota Corolla Fielder совершила съезд в кювет. 49-летняя пассажирка BAIC пострадала в этой аварии – сотрудники полиции сейчас проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства ДТП.
