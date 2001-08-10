Сахалинец нашел банковскую карту и два дня ходил с ней по магазинам за покупками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
57-летний ранее судимый житель Южно-Сахалинска нашел чужую банковскую карту во время подработки в магазине и потратил с нее почти 50 тысяч рублей – злоумышленник не сообщил о находке никому, а решил воспользоваться деньгами владельца. Владелец карты – 41-летний мужчина – потерял её несколькими днями ранее и обратился в полицию. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу с банковского счета и установили подозреваемого.
Фигурант в течение двух дней оплачивал чужим пластиком покупки в разных магазинах города – он успел потратить 49 608 рублей. Когда на карте закончились денежные средства, злоумышленник сломал её и выбросил за ненадобностью.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
