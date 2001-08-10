Мастер компании похитил силовой кабель на 75 тысяч рублей в Корсакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска в Корсакове установили 47-летнего подозреваемого в краже силового кабеля длиной 50 метров – фигурант работал мастером приемки в той самой компании, которой и принадлежало похищенное имущество.

Злоумышленник совершил кражу прямо на рабочем месте, после чего разрезал кабель дома и сдал очищенный металл в пункт приема. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинской полиции, общая сумма ущерба для предприятия достигла 75 тысяч рублей.

Подозреваемый обратил внимание на силовой кабель во время рабочей смены и решил похитить его. После кражи мужчина принес добычу домой, где собственноручно разрезал кабель и полностью очистил его от изоляции – полученный цветной металл он сдал в ближайший пункт приема вторсырья.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества»). В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.