Сахалинское предприятие наказано за хранение минтая с превышением температуры

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора назначило административное наказание АО "Северо-Курильская База Сейнерного Флота" из Курильского района Сахалинской области. Предприятие допустило нарушение температурного режима при перевозке и хранении партии мороженого минтая. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Россельхознадзора, 20 мая 2026 года служба вынесла предупреждение – ранее общество уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

4 апреля 2026 года в порт Владивосток трюмной партией прибыл подконтрольный госветнадзору груз – мороженый минтай общей массой 1,5 тысячи тонн. Грузоотправителем и грузополучателем товара выступило АО "Северо-Курильская База Сейнерного Флота". На следующий день предприятие предоставило для проведения государственного ветеринарного контроля часть партии весом 47 тонн.

Инспектор Россельхознадзора провел замеры температуры в толще продукции. Приборы показали минус 13,3°C и минус 15,5°C – при необходимых по техническим регламентам минус 18°C. Это не соответствует требованиям Технического регламента "О безопасности рыбы и рыбной продукции", а также ГОСТа "Рыба мороженая. Технические условия", по которым изготовили продукцию.

Межрегиональное управление Россельхознадзора возбудило административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов") и направило партию на дозаморозку.