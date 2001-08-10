Сахалинец снова сел пьяный за руль и отправиться за решетку

Углегорский городской суд вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю – он снова сел пьяным за руль в декабре 2025 года, хотя ранее уже получил судимость за управление авто в состоянии опьянения, которое по неосторожности привело к смерти двух человек.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, судья назначил мужчине 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима и дополнительно запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сотрудники суда установили, что осужденный ранее лишился права управления транспортным средством. Несмотря на это, в декабре 2025 года он вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и передвигался по улицам города Углегорска. Водитель не справился с управлением и совершил съезд на обочину – после этого сотрудники ДПС отстранили его от управления автомобилем.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел личность подсудимого и наличие смягчающих обстоятельств. Члены суда признали мужчину виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние.