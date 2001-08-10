У водителя в Корсакове нашли наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове инспекторы ДПС остановили автомобиль на улице Речной и заподозрили 35-летнего водителя в хранении запрещённых веществ – мужчина вёл себя странно при проверке документов. Полицейские провели личный досмотр и обнаружили в кармане его куртки пачку из-под сигарет, а внутри – зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты исследовали изъятое вещество и установили: кристаллы массой 0,15 грамма являются наркотической смесью, содержащей производное N-метилэфедрона – a-PVP.

Отдел дознания ОМВД России «Корсаковский» возбудил в отношении 35-летнего гражданина уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства задержания и происхождение изъятого вещества.