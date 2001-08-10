На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
12:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск – Корсаков неустановленный водитель насмерть сбил 19-летнего пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе 29 апреля 2026 года в 21 час 55 минут неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 19-летнего пешехода – молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете скорой медицинской помощи.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла на 23 километре автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков. Неизвестный автомобиль двигался в направлении областного центра и сбил человека на «зебре». Водитель не установлен – очевидцы или участники движения не сообщили его данные, и машина не осталась на месте происшествия.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего: марку и модель скрывшегося автомобиля, личность водителя, а также точные параметры видимости на нерегулируемом переходе в момент наезда. Следователи также опрашивают возможных свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения вдоль трассы.

