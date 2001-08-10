Новости происшествий Сахалина и Курил

Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины на угольном разрезе в Углегорске

Углегорский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели пассажира автомобиля УАЗ «Патриот» на территории угольного разреза – причиной трагедии стало столкновение с карьерным самосвалом «БелАЗ». Следствие проверяет, как именно водитель тяжелой техники допустил наезд на внедорожник, в результате которого мужчина скончался на месте происшествия.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, трагический инцидент произошел 26 марта 2026 года. Водитель автомобиля марки «БелАЗ» на территории угольного разреза в Углегорском районе столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот». От удара пассажир отечественного внедорожника получил смертельные травмы и не выжил.

Следователи уже проводят комплекс следственных и процессуальных действий – специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего на разрезе. Уголовное дело квалифицируют по части 2 статьи 109 УК РФ: «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Правоохранители выясняют, как именно водитель «БелАЗа» выполнял свои профессиональные функции в момент смертельного наезда на «УАЗ Патриот».

