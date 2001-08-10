В Южно-Курильске на полигоне ТБО потушили пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов в районе Южно-Курильска, пишет astv.ru, ссылаясь на агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

Информация о пожаре поступила в оперативные службы 23 апреля в 17:26, а уже через 21 минуту - в 17:47 - огонь полностью потушили.

"Возгорание, охватившее 20 квадратных метров, произошло на 3 км автодороги Южно-Курильск – Отрадное. Сотрудники пожарно-спасательной части № 49 оперативно прибыли на место (в 17:32) и успешно справились с задачей", - уточняют в агентстве.

В тушении участвовали 5 пожарных и 1 единица техники.