Житель Кемеровской области дважды обокрал соседа по общежитию в Южно-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственная группа ОМВД России «Южно-Курильский» завершила расследование уголовного дела против 27-летнего жителя Кемеровской области – он обвиняется в двух эпизодах кражи у соседа по комнате в общежитии поселка Южно-Курильск. Общая сумма похищенного составила 169 тысяч рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОМВД России «Южно-Курильский», фигурант подсмотрел и запомнил пароль от банковского приложения на смартфоне потерпевшего.

Первую кражу обвиняемый совершил 7 декабря 2025 года. Дождавшись момента, когда сосед отсутствовал в комнате, злоумышленник получил доступ к его личному кабинету, подключил свой номер телефона к банковской карте и перевел часть средств на свой счет. Затем он снял 50 000 рублей через банкомат. Всего в ходе первого эпизода фигурант похитил 119 000 рублей.

Второй эпизод произошел 13 декабря 2025 года. Обвиняемый знал, что в жилетке, висевшей в комнате, находятся 50 000 рублей. В отсутствие хозяина он тайно забрал эти деньги. Своими действиями фигурант совершил преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счета, и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба. Следователь собрал исчерпывающую доказательную базу, теперь уголовное дело передадут в суд.