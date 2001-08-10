Сахалинец нанял автокран и украл дизельную электростанцию

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» раскрыли кражу дорогостоящей дизельной электростанции – ущерб составил 300 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого и изъяли похищенное имущество. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, фигурантом оказался 52-летний житель областного центра, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В апреле 2026 года злоумышленник разработал план хищения: в течение нескольких дней он наблюдал за объектом, изучал обстановку и намечал пути отхода. Дождавшись момента, когда рядом никого не оказалось, подозреваемый нанял автокран и вывез электростанцию с частной территории потерпевшего. Похищенное оборудование злоумышленник временно спрятал в другом районе города, а затем перевез на территорию собственного домовладения.

В дежурную часть городского УМВД обратился местный житель с заявлением о хищении. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям полицейские вернули законному владельцу изъятое имущество. Следствие возбудило уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершённая в крупном размере». На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, следственные действия продолжаются.