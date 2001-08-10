Дело Александра Кана продолжают заочно слушать во Владивостоке

Во Фрунзенском районном суде Владивостока продолжается рассмотрение уголовного дела Александра Кана. Очередное заседание состоялось 20 апреля 2026 года под председательством судьи Евгения Маслакова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

В ходе заседания государственный обвинитель заявил ходатайство об оглашении показаний нескольких свидетелей, которые были допрошены на этапе предварительного расследования, но в настоящее время находятся за пределами России. Суд запросил документы, подтверждающие данные обстоятельства.

Адвокат подсудимого Александр Филипенко изложил правовую позицию стороны защиты относительно письменных доказательств, представленных обвинением. Другой защитник - Мария Зеландз - ходатайствовала о признании ряда письменных материалов дела недопустимыми доказательствами. Решение по этому ходатайству пока отложено.

Подсудимый участвует в процессе заочно в соответствии с частью 5 статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ.