Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2026
Сейчас 22:09
75,23|88,73
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
14:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудница пункта выдачи заказов в Корсакове похищала товары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Корсакова раскрыла кражу с пункта выдачи заказов. Выяснилось, что 34-летняя подозреваемая работала в этом пункте.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, фигурантка пользовалась своим служебным положением. Она заказывала на точку товары для личного пользования. Когда заказы приходили на склад, злоумышленница отмечала в программе, что товар не поступил или получил повреждение. Затем она забирала товар себе, а пустую коробку отправляла обратно на склад. По такой же схеме подозреваемая похищала и те товары, за которыми не приходили клиенты.

Сумма ущерба составила 104 тысячи рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении фигурантки следователи избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?