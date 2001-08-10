Сотрудница пункта выдачи заказов в Корсакове похищала товары

Полиция Корсакова раскрыла кражу с пункта выдачи заказов. Выяснилось, что 34-летняя подозреваемая работала в этом пункте.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, фигурантка пользовалась своим служебным положением. Она заказывала на точку товары для личного пользования. Когда заказы приходили на склад, злоумышленница отмечала в программе, что товар не поступил или получил повреждение. Затем она забирала товар себе, а пустую коробку отправляла обратно на склад. По такой же схеме подозреваемая похищала и те товары, за которыми не приходили клиенты.

Сумма ущерба составила 104 тысячи рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении фигурантки следователи избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.