Сахалинец угнал квадроцикл из гаража предприятия, где раньше работал

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска установили подозреваемого в краже квадроцикла. Фигурантом оказался 43-летний бывший работник одной из городских организаций.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в апреле 2026 года мужчина зашёл на территорию своей бывшей работы. Он знал, что на территории предприятия есть незапертый и никем не охраняемый гаражный бокс. Злоумышленник решил проникнуть внутрь, чтобы найти ценное имущество.

Подозреваемый вошёл в гараж и похитил находившийся там квадроцикл. Он выкатил транспорт из гаража и спрятал его на территории организации. Мужчина намеревался забрать квадроцикл на следующий день, но не успел – сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество раньше. Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого следователи избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.