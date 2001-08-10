В Холмске трёхлетний мальчик попал под машину, побежав за игрушкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске трёхлетний ребёнок попал под колёса автомобиля, когда побежал доставать упавшую игрушку. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 апреля 2026 года в 7:55 у дома №64А по улице Школьной.

Как сообщили ТИА «Острова» в Госавтоинспекции, мальчик шёл в детский сад вместе с бабушкой. Ребёнок уронил игрушку под машину «Nissan Tiida» и побежал её доставать. В этот момент водитель начал движение, не заметил малыша и совершил наезд.

В результате аварии трёхлетний мальчик получил травмы. Врачи госпитализировали его в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при начале движения, особенно во дворах и рядом со школами и детскими садами. Родителям советуют постоянно следить за детьми и объяснять им, как безопасно вести себя на дороге.