12:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Иностранец в Южно-Сахалинске пытался дать взятку в 14 тысяч рублей инспектору ДПС

Иностранец в Южно-Сахалинске пытался дать взятку в 14 тысяч рублей инспектору ДПС

В Южно-Сахалинске иностранный гражданин предстанет перед судом за попытку дать взятку инспектору ДПС. Своими действиями он хотел избежать наказания за вождение без прав – за это ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре города, преступление произошло в январе 2026 года. Обвиняемый пытался передать сотруднику Госавтоинспекции 14 тысяч рублей лично. Взамен он просил полицейского не привлекать его к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Инспектор не взял деньги – действия иностранца пресекли сотрудники полиции. Следствие вело следственное управление СК России по Сахалинской области, а прокуратура города сопровождала расследование. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Прокурор счёл собранные доказательства достаточными и утвердил обвинительное заключение. Теперь уголовное дело направили в Южно-Сахалинский городской суд. Статья, которую вменили иностранцу (покушение на взятку должностному лицу), предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

