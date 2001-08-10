Сахалинец украл два телефона в гостях и расплатился ими с долгами

Житель Сахалина предстанет перед судом за двойную кражу мобильных телефонов в гостях. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, островитянин находился в гостях у знакомых. Через некоторое время он вышел из квартиры на прогулку, а когда вернулся – увидел в коридоре на полу два мобильных телефона. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и решил похитить находку.

Обвиняемый отнёс телефоны в другую комнату, вытащил из них сим-карты и выбросил их. После этого он покинул квартиру. Позже сахалинец отдал оба украденных смартфона своим знакомым – так он закрыл долг.

Своими действиями фигурант совершил преступление по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь его ждёт суд.