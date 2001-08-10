Сахалинец украл два телефона в гостях и расплатился ими с долгами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Сахалина предстанет перед судом за двойную кражу мобильных телефонов в гостях. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, островитянин находился в гостях у знакомых. Через некоторое время он вышел из квартиры на прогулку, а когда вернулся – увидел в коридоре на полу два мобильных телефона. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и решил похитить находку.
Обвиняемый отнёс телефоны в другую комнату, вытащил из них сим-карты и выбросил их. После этого он покинул квартиру. Позже сахалинец отдал оба украденных смартфона своим знакомым – так он закрыл долг.
Своими действиями фигурант совершил преступление по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь его ждёт суд.
Это читают
09:48 Вчера Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
14:19 8 Апреля На таможне рассказали, какие нарушения допускают сахалинцы, пересекающие границу
15:45 9 Апреля Житель Александровска-Сахалинского украл у бабушки ключи и обокрал её знакомых
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
Выбор редакции
- 11:56 Вчера Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
- 16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
- 14:32 13 Апреля Ресторан "Гиорги" приглашает детей на кулинарный мастер-класс по выходным
- 10:29 13 Апреля Южно-Сахалинский симфонический оркестр представит концерт к 160-летию Василия Калинникова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
