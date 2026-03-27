Житель Холмска украл планшет, выпавший у пассажира маршрутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске полицейские раскрыли кражу планшета, который пассажир маршрутного такси случайно обронил при выходе. Потерпевший обратился в дежурную часть с заявлением о пропаже имущества.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель. Мужчина заметил выпавший из маршрутки планшет, дождался момента, когда рядом никого не было, забрал устройство себе. Сим-карту из гаджета он вынул и выбросил.

Сумма ущерба составила 15 249 рублей. Полицейские нашли похищенное и изъяли его. В скором времени планшет вернут владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.