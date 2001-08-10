Жительница Холмска предстанет перед судом за фиктивные чеки на уголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Ей вменяют мошенничество при получении социальных выплат.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, женщина разработала схему, чтобы незаконно получить деньги из регионального бюджета. У нее не было законных оснований для компенсации, но она приобрела поддельные чеки и накладные на покупку твердого топлива — якобы на сумму более 80 тысяч рублей за уголь. На самом деле топливо она не покупала.

Подложные документы женщина направила в Центр социальной поддержки. В результате ей перечислили более 50 тысяч рублей. Однако сотрудники правоохранительных органов вскрыли факт мошенничества.

Теперь обвиняемой грозит уголовная ответственность. Расследование завершено, дело передано в суд.