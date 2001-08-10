Два пожара произошло на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки в Сахалинской области произошло два пожара. В одном случае горела бытовка в селе Таранай, в другом — коляска в многоквартирном доме в Охе. Погибших и пострадавших нет.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном МЧС, сообщение о возгорании на территории частного предприятия в Таранае поступило ранним утром, в 3:51. Пожарные прибыли через 17 минут. К тому моменту бытовой вагончик площадью восемь квадратных метров уже полностью горел. Эвакуация никому не потребовалась, огонь не успел распространиться на соседние постройки. С пламенем справились к 4:28. На месте работали семь сотрудников и две единицы техники.

Второй пожар случился в Охе. Там в многоквартирном доме загорелась коляска, которую оставили между первым и вторым этажами. Жильцы справились с огнем сами еще до приезда пожарных. Возгорание затронуло всего один квадратный метр.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения в эти сутки не привлекались. Происшествий на водных объектах также не зарегистрировано.