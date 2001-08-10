Житель Охи погиб при пожаре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охе следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя. Мужчина погиб при пожаре в квартире.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, трагедия произошла 18 марта 2026 года. На улице Дзержинского загорелась квартира. Когда пожарные потушили огонь, внутри обнаружили тело 43-летнего мужчины.
Следователи осмотрели место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти не нашли. Чтобы точно установить причину гибели, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Сейчас проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит выяснить, из-за чего начался пожар, и что именно стало причиной смерти мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение.
