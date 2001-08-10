В Охе пожарные тушили хозяйственную постройку

В Охе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки. Сигнал о происшествии поступил вечером 17 марта.

Как рассказали ТИА «Острова» в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, сообщение о пожаре на улице Вокзальной диспетчеры получили в 21:36. Спустя восемь минут расчёты уже были на месте. К этому моменту на территории горела хозпостройка.

Огонь удалось локализовать в 21:50, полностью справиться с ним получилось к 00:40. Пламя охватило 21 квадратный метр.

К тушению привлекали 11 сотрудников и три единицы техники регионального главка МЧС. Никто из людей не пострадал, погибших нет.