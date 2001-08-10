На Камчатке водитель не пропустил скорую помощь, автомобиль перевернулся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи и прокуратура организовали проверки после аварии на трассе «Морпорт – Аэропорт» на Камчатке. В результате столкновения с легковушкой машина скорой перевернулась, пострадали три человека, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на СУ СК России по Камчатскому краю.

Инцидент произошёл днём 14 марта в районе кафе «Голд Хауз». Следственный отдел по городу Елизово проводит процессуальную проверку по факту ДТП.

26-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» не пропустил машину скорой помощи, которая двигалась с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. После столкновения спецтранспорт перевернулся.

В результате аварии пострадали три человека: малолетний ребёнок, его мать и фельдшер. Все они получили ушибы и травмы, не угрожающие жизни. Госпитализация никому не потребовалась.

Елизовская городская прокуратура также начала свою проверку и поставила результаты на контроль. По её итогам будет принято процессуальное решение.