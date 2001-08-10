Наркотики в конфетах пытались отправить почтой на Курилы

Прокуратура Южно-Курильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Местный житель обвиняется в том, что организовал доставку запрещенных веществ почтой, замаскировав их под сладости.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, уголовное дело расследовалось следственной группой ОМВД России «Южно-Курильский» при надзорном сопровождении районной прокуратуры. Фигуранту инкриминируется преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконная пересылка наркотических средств, совершенная с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

По версии следствия, в феврале-марте 2024 года обвиняемый, находясь в селе Отрада Южно-Курильского района, согласился помочь знакомой приобрести наркотики для личного употребления. За это он получил от нее 15 тысяч рублей. Вступив в преступный сговор с лицом, проживающим в городе Волжский Волгоградской области, обвиняемый перевел соучастнику 10 тысяч рублей и предоставил анкетные данные заказчицы.

Подельник приобрел наркотическое средство, спрятал его в упаковке с конфетами и отправил почтовым отправлением в адрес женщины. Однако получить посылку заказчице не удалось: ее задержали сотрудники ФСБ в отделении почтовой связи Южно-Курильска в момент получения груза.

Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.