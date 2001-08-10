Наркотики в конфетах пытались отправить почтой на Курилы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Южно-Курильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Местный житель обвиняется в том, что организовал доставку запрещенных веществ почтой, замаскировав их под сладости.
Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, уголовное дело расследовалось следственной группой ОМВД России «Южно-Курильский» при надзорном сопровождении районной прокуратуры. Фигуранту инкриминируется преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконная пересылка наркотических средств, совершенная с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.
По версии следствия, в феврале-марте 2024 года обвиняемый, находясь в селе Отрада Южно-Курильского района, согласился помочь знакомой приобрести наркотики для личного употребления. За это он получил от нее 15 тысяч рублей. Вступив в преступный сговор с лицом, проживающим в городе Волжский Волгоградской области, обвиняемый перевел соучастнику 10 тысяч рублей и предоставил анкетные данные заказчицы.
Подельник приобрел наркотическое средство, спрятал его в упаковке с конфетами и отправил почтовым отправлением в адрес женщины. Однако получить посылку заказчице не удалось: ее задержали сотрудники ФСБ в отделении почтовой связи Южно-Курильска в момент получения груза.
Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Это читают
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:28 Вчера В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 09:02 Вчера Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 10 Марта Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
