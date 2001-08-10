Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за смертельное ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, при этом сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, трагедия произошла вечером 25 октября 2025 года. Обвиняемый, управляя автомобилем в нетрезвом виде, двигался в восточном направлении по улице Кирпичной в Южно-Сахалинске. В салоне находились два пассажира.
Следствием установлено, что водитель существенно превысил скорость: он разогнался минимум до 95 километров в час, хотя на данном участке дороги разрешено движение не быстрее 40 километров в час в обоих направлениях. Нарушив скоростной режим, автомобилист выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с припаркованным на обочине грузовым рефрижератором. От удара грузовик отбросило на противоположную сторону дороги.
В результате аварии 44-летняя женщина-пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Второй пассажир, мужчина 1986 года рождения, скончался на месте от полученных травм.
Действия водителя квалифицированы по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция данной статьи предусматривает серьезное наказание вплоть до длительного лишения свободы.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
