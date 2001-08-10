В Приморье начался процесс по делу Кана-младшего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Фрунзенском районном суде Владивостока стартовал процесс по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой структуры Кана А.О. Фигурант обвиняется в особо тяжких преступлениях в сфере экономики и внешнеэкономической деятельности, сообщает РИА VladNews.

Как следует из материалов дела, бизнесмен входил в состав организованного преступного сообщества, которое, по версии следствия, создал и возглавлял его отец - Кан О.Г. Примечательно, что главарь группировки уже был осужден по этому же делу Фрунзенским районным судом в декабре 2025 года.

По информации надзорного ведомства, противоправная схема действовала с 2014 по 2019 годы. Используя подконтрольные коммерческие фирмы, в том числе ООО «Курильский универсальный комплекс», обвиняемый организовал незаконный вывоз биоресурсов за пределы России. Продукция поставлялась в Японию, Южную Корею и Китай.

Чтобы минимизировать расходы и избежать законных выплат, в таможенные декларации вносились заведомо ложные сведения о стоимости товара. Занижая реальную цену продукции, компания не доплачивала в бюджет обязательные сборы. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей, согласно обвинению, превысила 9,2 миллиона рублей.

Действия Кана А.О. квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и контрабанду стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

Поскольку обвиняемый находится за пределами России, уголовное дело рассматривается в его отсутствие (заочно). На данный момент суд завершил предварительные слушания и перешел к судебному следствию. На заседаниях, прошедших 3, 4 и 11 марта, государственный обвинитель приступил к оглашению предъявленного фигуранту обвинения. Рассмотрение дела по существу продолжается.