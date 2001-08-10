Два пожара ликвидировали за сутки в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оперативные службы Сахалинской области подвели итоги минувших суток. За это время на территории региона было зарегистрировано два пожара, при этом обошлось без пострадавших.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, первый вызов поступил днем из Корсаковского района. В селе Чапаево на улице Центральной произошло возгорание в частном гараже. Сигнал о происшествии диспетчеры получили в 13:58. На место незамедлительно выехали расчеты. Спасателям потребовалось всего две минуты, чтобы добраться до места.

По прибытии они обнаружили, что горят электропроводка и угол строения. Пожарные оперативно приступили к тушению: в 14:05 распространение огня удалось остановить, а в 14:16 пожар был полностью ликвидирован. Пламя успело повредить один квадратный метр площади.

В тушении были задействованы три сотрудника и одна единица техники от регионального главка МЧС, а также три специалиста и одна автоцистерна от пожарно-спасательной службы области. В результате происшествия никто не пострадал.

Второй инцидент произошел вечером в Невельске. В 18:45 поступило сообщение о задымлении в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Яна Фабрициуса.

Прибывшие через восемь минут пожарные установили, что на лестничной клетке первого этажа происходит горение мусора. Существовала угроза распространения огня на вышележащие этажи, однако специалистам удалось быстро справиться с возгоранием.

Локализация пожара была объявлена в 18:55, а спустя еще две минуты, в 18:57, открытое горение ликвидировали полностью. Огонь успел охватить два квадратных метра. На этом пожаре работали пять человек личного состава и две единицы техники от пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Жильцы дома не пострадали, эвакуация не проводилась.

Кроме того, в сводке отмечается, что за прошедшие сутки пожарно-спасательные формирования не привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Также не зарегистрировано никаких происшествий на водных объектах области.