На Сахалине при помощи беспилотника нашли двух пропавших сноубордистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В окрестностях Южно-Сахалинска развернулась спасательная операция с участием полицейских и сотрудников МЧС. Поводом стали два молодых человека, которые потеряли ориентацию на местности, катаясь на сноубордах в районе горы Красной.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» через единую службу «112». Звонивший сообщил, что двое его друзей, местных жителей 18 и 19 лет, не могут найти дорогу назад из лесного массива.
Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, компания из пяти человек проводила время на склонах горнолыжного комплекса. В какой-то момент двое из них решили изменить траекторию спуска и съехали с южного склона в сторону от официальных трасс, в результате чего оказались в глубине леса и потерялись из виду.
Первое время молодые люди поддерживали связь с оставшимися на курорте товарищами по телефону, пытаясь сориентироваться по их подсказкам. Однако затем аккумуляторы мобильных устройств полностью разрядились, и связь прервалась. Поняв, что самостоятельные поиски результатов не дают, один из приятелей пропавших обратился за помощью к спасателям.
К работе подключились оперативники уголовного розыска городского управления полиции, а также специалисты отделения применения и эксплуатации робототехнического комплекса и беспилотных воздушных судов ЦИТСиЗИ регионального УМВД. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, для поисков было решено задействовать современный квадрокоптер, оснащенный тепловизором.
Благодаря авиационной технике удалось в короткий срок обследовать значительную площадь лесного массива и точно определить координаты, где находились заблудившиеся сноубордисты. Данные о местоположении островитян были незамедлительно переданы спасателям МЧС.
Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций оперативно добрались до молодых людей и вывели их из леса на безопасную территорию. На месте бригада медиков провела осмотр спасенных. Врачебная помощь им не понадобилась. В настоящий момент любители экстремального катания уже вернулись домой к своим семьям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
