Смертельная авария произошла на трассе Южно-Сахалинск – Холмск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На автотрассе, соединяющей областной центр с районным центром, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё несколько получили травмы.

Авария случилась днём 11 марта 2026 года. В 14:05 на 33-м километре дороги Южно-Сахалинск - Холмск, по предварительным данным, водитель автомобиля «Toyota Noah» не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где в этот момент двигался «УАЗ Патриот». Избежать столкновения не удалось.

Удар оказался настолько сильным, что водитель иномарки скончался на месте до приезда медиков. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Госавтоинспекции по Сахалинской области, помимо погибшего, в аварии пострадали ещё несколько человек. Травмы различной степени тяжести получил пассажир «Toyota Noah», а также водитель и пассажиры отечественного внедорожника.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.