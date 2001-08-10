Сахалинцы потратили более 216 миллионов рублей маткапитала на образование детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области активно вкладывают средства государственной поддержки в будущее своих детей. В 2025 году региональное Отделение Социального фонда России направило на образовательные цели свыше 216 миллионов рублей, полученных по сертификатам материнского капитала.
Этих средств хватило на оплату обучения более чем 1 600 юных островитян. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области, география применения сертификатов широка: родители могут инвестировать деньги в образование ребенка, начиная с детского сада и заканчивая высшим учебным заведением.
Законодательство позволяет использовать средства материнского капитала на самые разные формы обучения. В частности, можно оплатить курсы иностранного языка, обучение в автошколе, а также секции творческой и спортивной направленности. Главное правило остается неизменным: образовательная организация или индивидуальный предприниматель обязаны работать на территории России и иметь действующую лицензию. Кроме того, за счет маткапитала разрешается компенсировать проживание студента в общежитии, если оно предоставляется учебным заведением на время учебы.
Существуют определенные возрастные ограничения для получения услуги. Направить средства на обучение в колледже или университете можно только после того, как ребенку, давшему право на сертификат, исполнится три года. При этом потратить деньги разрешено на образование любого ребенка в семье. Важное условие: на момент начала обучения его возраст не должен превышать 25 лет.
Специалисты фонда обращают внимание родителей на возможность оплаты детского сада. В отличие от вузов и колледжей, потратить материнский капитал на содержание малыша в яслях или детском саду можно сразу после получения сертификата, не дожидаясь его трехлетия.
Подать заявление на распоряжение средствами можно несколькими способами: дистанционно через портал «Госуслуги» или лично, посетив любой офис МФЦ либо территориальный орган Социального фонда России. В ведомстве уточняют: на образование каждого ребенка необходимо оформлять отдельное заявление.
