Житель Покровки похитил спортивные товары из магазина в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже из торгового центра, специализирующегося на продаже спорттоваров. Мужчина вынес вещи под видом покупателя, спрятав их под одеждой и в сумке.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, заявление о преступлении поступило в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» от представителя торговой точки. Неизвестные похитили товар на общую сумму 16 100 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний житель села Покровка.

Полицейские выяснили, что злоумышленник пришел в магазин спортивного инвентаря под видом покупателя. Выбрав понравившиеся вещи, он направился в примерочную. Там часть товара мужчина надел на себя, остальное спрятал в сумку. Воспользовавшись тем, что консультанты отвлеклись на других посетителей, фигурант покинул магазин, не расплатившись.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенный товар сотрудники полиции изъяли в полном объеме. В ближайшее время имущество вернут законному владельцу.