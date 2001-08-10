Прокуратура помогла трем сахалинцам добиться капремонта в аварийном жилье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Советское Долинского района трое граждан добились проведения капитального ремонта в своих квартирах благодаря вмешательству прокуратуры. Жилищные условия были восстановлены после обращений жильцов к прокурору Сахалинской области.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, трое жителей села Советское пришли на личный прием к руководителю надзорного ведомства. Граждане пожаловались на предоставление некачественных жилых помещений взамен ранее принадлежавших им на праве собственности аварийных квартир.

В ходе проверки доводы заявителей нашли подтверждение. Долинская городская прокуратура внесла представление в администрацию муниципального округа. Документ был рассмотрен, однако нарушения остались неустраненными.

В связи со сложившейся ситуацией городской прокурор, действуя в интересах граждан, обратился в Долинский городской суд с исковыми заявлениями о проведении ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Во исполнение судебных решений в квартирах заявителей были выполнены необходимые ремонтно-восстановительные работы. В надзорном ведомстве констатируют, что жилищные права граждан полностью восстановлены.