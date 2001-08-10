Приморец поругался с продавцом в магазине и расстрелял камеру видеонаблюдения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд поддержал позицию прокуратуры Михайловского района и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местного жителя, устроившего стрельбу в общественном месте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Инцидент произошел 1 марта в селе Ляличи. По версии следствия, в разгаре конфликта с продавцом продуктового магазина мужчина достал охолощенный пистолет и выстрелил в сторону камеры видеонаблюдения. Дебоширу вменяют хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.