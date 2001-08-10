Сахалинца накажут за наклейку с запрещенной символикой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, на заднем стекле которой обнаружили символику запрещенной организации.
Инцидент произошел сегодня днем на одном из центральных перекрестков города. Во время досмотра транспортного средства полицейские выявили изображение, относящееся к группировке «Пит Буль», деятельность которой была признана экстремистской и запрещена решением суда еще в 2010 году.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, данное сообщество известно своей криминальной историей. Преступления его участников были основаны на национальной ненависти и агрессии в отношении представителей этнических меньшинств. Судебное решение квалифицировало действия членов «Пит Буля» как экстремистские, подтвердив факты создания незаконного вооруженного формирования и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшим.
Размещение запрещенного символа на автомобиле является нарушением федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за публичное демонстрирование атрибутики экстремистских организаций. Материалы административного дела переданы для дальнейшего разбирательства в специализированный отдел по борьбе с экстремизмом.
В ближайшее время все документы будут направлены в суд Южно-Сахалинска для определения меры наказания. Правоохранители напоминают жителям региона о необходимости соблюдать закон и проявлять гражданскую сознательность, избегая любых действий, способных нарушить общественный порядок и безопасность.
