Пьяный сахалинец направил на полицейских предмет, похожий на оружие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске следственные органы возбудили уголовное дело против 40-летнего местного жителя, который угрожал сотрудникам полиции предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел вечером 1 марта 2026 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, двое полицейских прибыли на улицу Песочную по сообщению о нарушении общественного порядка. Когда стражи порядка подошли к квартире, где находился фигурант, он был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и отказался выполнять законные требования предоставить документы и дать объяснения.

Находясь на лестничной площадке, мужчина достал предмет, внешне напоминающий огнестрельное оружие, и высказал в адрес двоих сотрудников полиции угрозу применения насилия. После противоправных действий фигурант был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.