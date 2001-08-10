Пьяный сахалинец направил на полицейских предмет, похожий на оружие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске следственные органы возбудили уголовное дело против 40-летнего местного жителя, который угрожал сотрудникам полиции предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел вечером 1 марта 2026 года.
Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, двое полицейских прибыли на улицу Песочную по сообщению о нарушении общественного порядка. Когда стражи порядка подошли к квартире, где находился фигурант, он был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и отказался выполнять законные требования предоставить документы и дать объяснения.
Находясь на лестничной площадке, мужчина достал предмет, внешне напоминающий огнестрельное оружие, и высказал в адрес двоих сотрудников полиции угрозу применения насилия. После противоправных действий фигурант был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
