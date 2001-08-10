На Сахалине браконьеры предстанут перед судом за добычу 627 гребешков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе завершено расследование уголовного дела о браконьерском вылове морских гребешков. Фигурантами стали четверо местных жителей, которые на протяжении нескольких месяцев вели незаконный промысел в акватории залива Анива.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 49-летний житель Корсакова организовал противоправную деятельность и привлек к ней трех сообщников. Один из участников группы управлял надувной лодкой, а двое других, имея профессиональное водолазное оснащение, погружались под воду для сбора моллюсков. Промысел велся на особо охраняемой природной территории в период с апреля по август 2025 года.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники уголовного розыска при содействии бойцов регионального управления Росгвардии. Задержание произошло рядом с домом организатора, когда браконьеры вернулись со свежим уловом. В ходе обыска в жилище подозреваемого оперативники нашли только что добытых моллюсков и замороженную продукцию, уже подготовленную для продажи. Всего у фигурантов изъяли 627 приморских гребешков. По оценкам специалистов, сумма нанесенного водным биоресурсам ущерба составила около 450 тысяч рублей.

Помимо самих моллюсков, у задержанных конфисковали лодки, баллоны с кислородом, водолазное снаряжение и радиостанции, которые использовались при нелегальном промысле.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, передано в Корсаковский городской суд. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Фигурантам грозит наказание за незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную организованной группой.