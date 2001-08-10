Житель Северо-Курильска предстанет перед судом за хранение наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северо-Курильском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков. Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу 36-летнего мужчины.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, фигурант обвиняется по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему вменяется незаконное приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере без цели сбыта.

По версии следствия, 1 августа 2025 года обвиняемый приобрел для личного потребления наркотическое средство растительного происхождения общей массой 1,26 грамма. В тот же день он был задержан сотрудниками Отд.МВД России «Северо-Курильское». Поводом для задержания послужило появление мужчины в общественном месте в состоянии опьянения, которое оскорбляло человеческое достоинство.

При проведении личного досмотра административно задержанного полицейские обнаружили в боковом кармане его куртки прозрачный пакет с запрещенным веществом. Впоследствии экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством.

Собранные в ходе предварительного расследования доказательства были признаны прокурором Северо-Курильского района достаточными для утверждения обвинительного акта. Уголовное дело направлено в Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает различные виды наказания, включая лишение свободы на срок до трех лет.