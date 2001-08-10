Житель Северо-Курильска предстанет перед судом за хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Северо-Курильском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков. Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу 36-летнего мужчины.
Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, фигурант обвиняется по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему вменяется незаконное приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере без цели сбыта.
По версии следствия, 1 августа 2025 года обвиняемый приобрел для личного потребления наркотическое средство растительного происхождения общей массой 1,26 грамма. В тот же день он был задержан сотрудниками Отд.МВД России «Северо-Курильское». Поводом для задержания послужило появление мужчины в общественном месте в состоянии опьянения, которое оскорбляло человеческое достоинство.
При проведении личного досмотра административно задержанного полицейские обнаружили в боковом кармане его куртки прозрачный пакет с запрещенным веществом. Впоследствии экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством.
Собранные в ходе предварительного расследования доказательства были признаны прокурором Северо-Курильского района достаточными для утверждения обвинительного акта. Уголовное дело направлено в Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает различные виды наказания, включая лишение свободы на срок до трех лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:25 Сегодня На Сахалине полиция по горячим следам задержала курьера телефонных мошенников
09:05 Сегодня На Сахалине ограничили движение автобусов на трассе от поворота на Чайво до Охи
09:57 Сегодня Пенсионер на внедорожнике скончался от инсульта после ДТП в Холмске
09:42 Сегодня Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:25 24 Февраля Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:42 Сегодня Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 Вчера Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
- 10:59 1 Марта В городе Холмск Сахалинской области открылась новая АЗС группы ННК
- 10:20 27 Февраля Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?