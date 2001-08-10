Тихоокеанское
Жительница Охи предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб подросток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП. Фигуранткой стала 38-летняя местная жительница.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, женщина обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ. Ей вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Отягчающими обстоятельствами стали состояние алкогольного опьянения и отсутствие водительских прав.

По версии следствия, происшествие случилось в ноябре 2025 года. Утром обвиняемая ехала за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado по трассе Южно-Сахалинск – Оха. Будучи пьяной, она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии находившийся в салоне несовершеннолетний пассажир получил множественные травмы, от которых скончался.

Уголовное дело расследовал следственный отдел по Охе СУ СК России по Сахалинской области. Прокурор направил материалы для рассмотрения в Охинский городской суд.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

