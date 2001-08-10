Жительница Охи предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб подросток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Охинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП. Фигуранткой стала 38-летняя местная жительница.
Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, женщина обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ. Ей вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Отягчающими обстоятельствами стали состояние алкогольного опьянения и отсутствие водительских прав.
По версии следствия, происшествие случилось в ноябре 2025 года. Утром обвиняемая ехала за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado по трассе Южно-Сахалинск – Оха. Будучи пьяной, она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.
В результате аварии находившийся в салоне несовершеннолетний пассажир получил множественные травмы, от которых скончался.
Уголовное дело расследовал следственный отдел по Охе СУ СК России по Сахалинской области. Прокурор направил материалы для рассмотрения в Охинский городской суд.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:18 Сегодня Сахалин первым в России запустил единую систему идентификации беспилотников
09:56 Сегодня Сахалинца врезалась в стоящий на дороге в Долинском районе автомобиль
10:32 Сегодня Большунов и Пантрина выиграли спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
10:26 Сегодня Телефон доверия по вопросам нелегальной занятости заработал в Южно-Сахалинске
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:25 24 Февраля Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 10:48 Сегодня Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
- 10:59 Вчера В городе Холмск Сахалинской области открылась новая АЗС группы ННК
- 10:20 27 Февраля Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
- 15:51 26 Февраля Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?