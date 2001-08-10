За систематические нарушения суд заменил жительнице Холмска условное наказание на реальное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске суд принял решение отменить условное осуждение местной жительнице и отправить ее в места лишения свободы. Причиной стали систематические нарушения, которые девушка допустила в период испытательного срока.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ранее суд признал 22-летнюю жительницу портового города виновной в совершении двух краж. По пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба) ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, но с испытательным сроком на полтора года. Отбывать наказание девушка должна была условно.

На осужденную возложили ряд обязанностей. Она должна была регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства без уведомления контролирующего органа и находиться дома в ночное время — с десяти вечера до шести утра.

Однако девушка проигнорировала требования суда. Как выяснилось, она без уважительных причин перестала являться на регистрацию, неоднократно отсутствовала дома по ночам и сменила адрес проживания, не поставив в известность инспекцию.

Представители Холмского филиала уголовно-исполнительной инспекции обратились в суд с представлением об отмене условного осуждения. Прокурор поддержал доводы ведомства, посчитав их обоснованными.

Суд согласился с позицией надзорного органа. Условное осуждение было отменено. Девушке предстоит провести два года в колонии-поселении. В зале суда ее взяли под стражу. На данный момент постановление еще не вступило в законную силу.