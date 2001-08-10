За систематические нарушения суд заменил жительнице Холмска условное наказание на реальное
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске суд принял решение отменить условное осуждение местной жительнице и отправить ее в места лишения свободы. Причиной стали систематические нарушения, которые девушка допустила в период испытательного срока.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ранее суд признал 22-летнюю жительницу портового города виновной в совершении двух краж. По пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба) ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, но с испытательным сроком на полтора года. Отбывать наказание девушка должна была условно.
На осужденную возложили ряд обязанностей. Она должна была регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства без уведомления контролирующего органа и находиться дома в ночное время — с десяти вечера до шести утра.
Однако девушка проигнорировала требования суда. Как выяснилось, она без уважительных причин перестала являться на регистрацию, неоднократно отсутствовала дома по ночам и сменила адрес проживания, не поставив в известность инспекцию.
Представители Холмского филиала уголовно-исполнительной инспекции обратились в суд с представлением об отмене условного осуждения. Прокурор поддержал доводы ведомства, посчитав их обоснованными.
Суд согласился с позицией надзорного органа. Условное осуждение было отменено. Девушке предстоит провести два года в колонии-поселении. В зале суда ее взяли под стражу. На данный момент постановление еще не вступило в законную силу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:07 Сегодня Более 140 нарушений ПДД выявили автоинспекторы на Сахалине за минувшие сутки
09:58 Сегодня Загоревшийся диван в трехэтажке на Курилах ликвидировали до приезда пожарных
10:26 Сегодня Более ста аварийных ситуаций устранили на теплотрассах Сахалинской области с начала октября
11:41 Сегодня Житель Корсакова получил более восьми лет колонии за сбыт наркотиков
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 15:51 Сегодня Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой
- 10:11 Вчера Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 24 Февраля Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?